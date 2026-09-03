Një i pandehur dënohet me 5 vite burgim në Mitrovicë për mashtrim
Gjykata Themelore në Mitrovicë, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal përmes gjyqtares Qëndresa Tahiri Islami, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, ka shpallur aktgjykimin në çështjen penale ndaj të pandehurit J.M.
Sipas një njoftimi për media thuhet se i pandehuri J.M. është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale Mashtrimi nga neni 323 par.4, lidhur me nenin 77 të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë.
"Pas administrimit të provave dhe vlerësimit të të gjitha rrethanave të çështjes, Gjykata e ka dënuar të pandehurin J.M. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesë viteve, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 1500 euro, të cilin dënim obligohet ta paguaj në afat prej 90 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi", thuhet në njoftim.
Ndërkaq, siç thuhet në njoftim të dëmtuarit udhëzohen që kërkesën pasuroro-juridike ta realizojnë në kontest të rregullt juridiko-civil. /Telegrafi/