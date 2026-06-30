Një fosil i rrallë dinozauri nga Antarktida gjendet i fshehur në një sirtar
Shkencëtarët kanë hasur rastësisht një fosil të rrallë dinosauri nga Antarktida, të fshehur për dekada në një sirtar.
Kocka vjen nga bishti i një dinozauri me qafë të gjatë dhe që hante bimë, të quajtur titanosaur. Shkencëtarët ende nuk e kanë identifikuar specien të cilës i përket.
U zbulua në vitin 1985 gjatë një ekspedite në Ishullin James Ross të Antarktidës dhe u mblodh nga gjeologu Mike Thomson, transmeton Telegrafi.
Duke punuar me Anketën Britanike të Antarktidës, Thomson po hartëzonte shtresat shkëmbore të zonës dhe mblidhte fosile zvarranikësh detarë për të ndihmuar në përpjekjet e ardhshme për datim. Ai e regjistroi zbulimin si një zvarranik të madh.
Dekada më vonë, paleontologu Mark Evans vuri re kockën në koleksionet e Anketës Britanike të Antarktidës dhe u pyet nëse mund të ishte një dinosaur.
Ai dhe studiues të tjerë analizuan formën e kockës dhe e krahasuan atë me mbetje të tjera më të plota dinozaurësh, duke konfirmuar zbulimin e tyre. Gjetjet u botuan të hënën në revistën Acta Palaeontologica Polonica.
Fosilet e dinozaurëve janë të rralla për t'u gjetur në Antarktidë për shkak të kapakëve të akullit të pamëshirshëm.
Por miliona vjet më parë, kur jetoi ky dinozaur, rajoni ishte i populluar nga pyje të harlisura - një "vend mjaft i ndryshëm dhe shumë më mikpritës nga sa mendojmë sot", tha bashkautori i studimit Paul Barrett nga Muzeu i Historisë Natyrore në Londër.
Me një gjatësi prej rreth 7 metrash, dinozauri ishte i vogël për grupin e tij dhe mund të ketë qenë i ri kur vdiq. Shkencëtarët nuk e dinë se si krijesa u nda nga bregu dhe u fundos në fund të detit, duke u fosilizuar në shkëmbinj detarë.
Teknologjia ka bërë një përparim të madh që kur kocka e bishtit të dinozaurit u gjet për herë të parë, duke u lejuar studiuesve të shikojnë brenda kockave dhe të fitojnë informacion edhe më të detajuar rreth krijesave të lashta.
Thomson vdiq në vitin 2020 para se fosili të identifikohej si i një dinosauri.
"Nëse ai do të ishte ende me ne, do të ishte i kënaqur të dinte se çfarë ishte kjo", tha Evans, një bashkautor i studimit. /Telegrafi/