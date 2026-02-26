Një arritje historike ekonomike - Polonia kalon Spanjën në të ardhurat mesatare për person
Polonia ka bërë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e saj ekonomik duke kaluar Spanjën në renditjen e Prodhimit të Brendshëm Bruto për person, matje e bërë sipas paritetit të fuqisë blerëse (PPP).
Sipas të dhënave më të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Polonia regjistron një PBB për frymë prej 58,559 dollarë, ndërsa Spanja qëndron pak më poshtë me 58,348 dollarë.
Ekspertët e ekonomisë e shohin këtë si një moment historik për Poloninë, e cila gjatë dekadave të fundit ka përjetuar rritje të qëndrueshme ekonomike, reforma të fuqishme tregtare dhe investime strategjike në infrastrukturë dhe teknologji, raportojnë mediat polake.
Ky sukses reflekton stabilitetin makroekonomik dhe aftësinë e vendit për të tërhequr investime të huaja, duke e vendosur Poloninë si një nga ekonomitë më dinamike të Evropës Qendrore.
Kjo arritje gjithashtu ka ndikim simbolik dhe politik, duke rritur prestigjin e Polonisë në skenën evropiane dhe duke forcuar pozicionin e saj si një partner ekonomik i rëndësishëm.
Ndërkohë që diferenca duket e vogël, simbolika është e madhe: një vend që dikur konsiderohej pjesë e ekonomive të varfra të Evropës Qendrore tani renditet përpara një prej ekonomive më të mëdha të Evropës Perëndimore.
Analistët presin që Polonia të vazhdojë të rritet në vitet e ardhshme, duke shfrytëzuar fuqinë e tregut të brendshëm dhe lidhjet e forta me partnerët ndërkombëtarë. /Telegrafi/