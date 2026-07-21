Nis asfaltimi i rrugës Kaçanik–Kërbliq
Ka nisur asfaltimi i rrugës Kaçanik–Kërbliq, një projekt i rëndësishëm infrastrukturor që pritet të përmirësojë qarkullimin dhe lidhjen mes banorëve të kësaj ane.
Lajmin e ka bërë të ditur zëvendësministri i Infrastrukturës Jeton Raka i cili ka njoftuar se ky projekt është buxhetuar gjatë kohës kur ai ka ushtruar këtë detyrë, ndërsa procedurat dhe punimet për realizimin e tij kanë nisur vitin e kaluar me hapjen e trasës së rrugës.
Sipas Rakës, pas përfundimit të fazave paraprake projekti ka hyrë në një fazë të re me fillimin e punimeve për asfaltim.
“Ky projekt sot po merr formë konkrete me fillimin e asfaltimit”, ka shkruar Raka, duke theksuar rëndësinë e investimit për zhvillimin e infrastrukturës lokale.
Rruga Kaçanik–Kërbliq pritet të lehtësojë qarkullimin e banorëve, të rrisë sigurinë në komunikacion dhe të krijojë kushte më të mira për zhvillimin ekonomik të zonës. /Telegrafi/