Nga 1 maji do të aplikohen çmime më të ulëta për mbi 300 ilaçe
Ministria e Shëndetësisë informon qytetarët se është kryer përshtatja vjetore e çmimeve maksimale të barnave për vitin 2026, në përputhje me metodologjinë në fuqi për formimin e çmimeve.
"Çmimet e barnave janë një instrument kyç për të siguruar terapi të përballueshme për qytetarët dhe qëndrueshmëri të sistemit të kujdesit shëndetësor, prandaj përcaktimi i tyre është një vendim strategjik me ndikim të drejtpërdrejtë në shpenzimet publike të kujdesit shëndetësor", shpjegon Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu.
Bazuar në analizat dhe negociatat, janë përcaktuar ulje të çmimeve maksimale të barnave aty ku ekzistojnë tregues të përshtatshëm të tregut.
Vendimet me çmimet e reja maksimale të reduktuara janë publikuar në faqen e internetit të Ministrisë, me një ulje të arritur për:
156 barna origjinale
174 barna gjenerike
13 barna nga importet e ndërhyrjes.
Çmimet e reja do të fillojnë të aplikohen nga 1 maji i këtij viti, pas periudhës në të cilën kompanitë farmaceutike do të përshtatin çmimet në tregtinë me shumicë dhe pakicë.
Veçanërisht theksojmë uljen e çmimit të ilaçit "Xarelto" (rivaroxaban), i cili përdoret në trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare.
Është arritur një ulje e ndjeshme e çmimit me shumicë të këtij ilaçi:
për tabletat 15mg dhe 20mg: nga 2,307.48 denarë në 1,606.10 denarë
për tabletat 10mg: nga 824.10 denarë në 589.45 denarë.
"Kjo masë siguron disponueshmëri më të madhe të terapisë për pacientët, veçanërisht duke pasur parasysh se ky është një ilaç që shpesh blihej nga jashtë për shkak të çmimeve më të ulëta", theksoi Ministri Aliu.
Ministria e Shëndetësisë informon se ky ilaç është prioritet për përfshirje në listën pozitive për kujdesin shëndetësor parësor gjatë vitit 2026. Propozimi tashmë është paraqitur në Bordin e Drejtorëve të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, i cili pritet të lehtësojë më tej kostot për pacientët përmes një rimbursimi të caktuar nga shteti, dhe pacienti do të ketë të drejtë të zgjedhë një ilaç nga një prodhues tjetër.