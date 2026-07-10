ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Komuna e Kamenicës ka njoftuar se janë nënshkruar kontratat me 48 biznese nga skema e subvencioneve, të cilët do të përfitojnë mbështetje për zhvillimin dhe zgjerimin e veprimtarisë së tyre.

Nënkryetarja e Komunës së Kamenicës, Arta Bajralija së bashku me Drejtorin e Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe Diasporë, Edon Dërmaku kanë pritur në takim përfituesit e subvencioneve në kuadër të thirrjes publike për mbështetjen e bizneseve lokale.

Gjithsej kanë përfituar 48 biznese, vlera e përgjithshme e subvencioneve të ndara është 132,500.00 euro.

Përfituesit sipas veprimtarisë janë:1 biznes prodhues, 10 biznese përpunuese, 4 biznese shërbyese, 33 biznese ndërtimore.

"Përmes këtyre subvencioneve po krijojmë mundësi që ato të investojnë, të rrisin kapacitetet e tyre dhe të hapin vende të reja pune”, ka thënë Nënkryetarja Bajralija.

Ndërsa Drejtori i Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe Diasporë, Edon Dërmaku theksoi se procesi është zhvilluar në mënyrë transparente dhe në përputhje me kriteret e thirrjes publike.

"Është viti i katërt që komuna ndanë grante për bizneset. Qëllimi i këtij subvencionimi është të mbështesim bizneset që kanë potencial për zhvillim dhe zgjerim të aktivitetit të tyre. Besojmë se kjo mbështetje do të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e konkurrueshmërisë së bizneseve lokale dhe në zhvillimin ekonomik të komunës sonë", ka thënë Drejtori Dërmaku. /Telegrafi/



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