Nënshkrimi i Trumpit shfaqet në kartëmonedhën 100 dollarëshe të SHBA-së
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka postuar një foto të një kartëmonedhe 100 dollarëshe me nënshkrimin e tij.
Kjo ndodhi katër muaj pasi Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara njoftoi se nënshkrimi i presidentit aktual do të shfaqej për herë të parë në një kartëmonedhë dollari amerikan.
Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, tha në mars të këtij viti se administrata presidenciale planifikon të vendosë nënshkrimin e Trumpit në një kartëmonedhë që shënon 250-vjetorin e SHBA-së.
Nënshkrimi i Trumpit është mbi atë të Bessentit.
Më parë, kartëmonedha 100 dollarëshe kishte nënshkrimin e Sekretarit të Thesarit dhe të Thesarmbajtësit të SHBA-së, por jo të presidentit.
Siç raportoi CNN, Trump e ka bërë një projekt personal me rëndësi të madhe që emri dhe imazhi i tij të jenë pjesë e dokumenteve dhe monumenteve të shumta amerikane.
Administrata e tij e ka vendosur imazhin, emrin e tij ose të dyja në një pasaportë përkujtimore amerikane, në lejekalime për parqe kombëtare, në banderola para agjencive të ndryshme qeveritare në Uashington, në institucione kulturore si Instituti Amerikan i Paqes, si dhe në llogari të veçanta investimi për fëmijë.
Shteti i Floridas e ka riemëruar Aeroportin Ndërkombëtar të Palm Beach sipas Trumpit.
Disa në Kongresin e SHBA-së donin të shkonin një hap më tej dhe të vendosnin imazhin e Trumpit në kartëmonedhë.
Konkretisht, ata propozuan një projektligj për të vendosur portretin e tij në kartëmonedhën përkujtimore prej 250 dollarësh.
Megjithatë, një rezultat i tillë është më pak i mundshëm, duke pasur parasysh se projektligji do të kishte nevojë edhe për mbështetjen e senatorëve demokratë.
Ligji përcakton që vetëm portretet e individëve të vdekur mund të shfaqen në monedhën dhe letrat me vlerë amerikane, por një projektligj i propozuar në Dhomën e Përfaqësuesve kërkon të bëjë një përjashtim për individët që janë ose kanë qenë presidentë të SHBA-së. /Telegrafi/