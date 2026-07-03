eksperti ad

Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar, se janë duke vazhduar çdo ditë e më shumë me intensitet të lartë në të gjitha zonat e Komunës për mbledhjen e mbeturinave.

Sipas njoftimit ekipet janë të angazhuar dhe janë ne teren çdo ditë duke punuar me përkushtim për largimin e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike.

Me qëllim të ruajtjes së pastërtisë dhe krijimit të një mjedisi më të pastër për të gjithë qytetarët.

“Falënderojmë qytetarët për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe i ftojmë të vazhdojnë të kontribuojnë në ruajtjen e pastërtisë duke i hedhur mbeturinat vetëm në vendet e parapara për këtë qëllim”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/



Fushë KosovaPrishtinaMjedisLajmeRajoni i PrishtinësPrishtina