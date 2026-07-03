Në Fushë Kosovë po vazhdon largimi i mbeturinave në rrugët e qytetit
Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar, se janë duke vazhduar çdo ditë e më shumë me intensitet të lartë në të gjitha zonat e Komunës për mbledhjen e mbeturinave.
Sipas njoftimit ekipet janë të angazhuar dhe janë ne teren çdo ditë duke punuar me përkushtim për largimin e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike.
Me qëllim të ruajtjes së pastërtisë dhe krijimit të një mjedisi më të pastër për të gjithë qytetarët.
“Falënderojmë qytetarët për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe i ftojmë të vazhdojnë të kontribuojnë në ruajtjen e pastërtisë duke i hedhur mbeturinat vetëm në vendet e parapara për këtë qëllim”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
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