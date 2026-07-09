Ndalohet qarkullimi në segmentin rrugor Rahovec – Drenoc
Drejtori i Shërbimeve Publike Përparim Krasniqi, ka njoftuar se do të ndalohet përkohësisht qarkullimi në segmentin rrugor Rahovec dhe Drenoc.
"Ekipet janë duke punuar në këtë pjesë të rrugës, nga ora 8:00 e mëngjesit do të filloj shtrimi i emulsionit, të fazës përgatitore për asfaltimin e rrugës", thuhet në postimin e bërë nga Krasniqi në Facebook.
Thirrje iu bëhet qytetareve që të mos kalojnë
në këtë rrugë, pasi qarkullimi i automjeteve mund të dëmtojë punimet dhe të rrezikojë sigurinë e pjesëmarrësve në trafik.
"Përdorni rrugët alternative për lëvizjen tuaj deri në përfundimin e punimeve. Ju lutemi respektoni sinjalistikën rrugore dhe udhëzimet e Policisë së Kosovës", thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
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