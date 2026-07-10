Musk planifikon qendra të dhënash në hapësirë - synimi është një ide madhështore nga vitet 1960
Elon Musk po planifikon një nga projektet më ambicioze teknologjike deri më tani: vendosjen e qendrave të të dhënave në hapësirë.
Ideja bazohet në një koncept të vjetër nga vitet 1960, sipas të cilit infrastruktura kompjuterike mund të zhvendoset jashtë Tokës për të shfrytëzuar më mirë energjinë diellore dhe hapësirën e pafund.
Sipas planeve të lidhura me kompanitë e Musk, përfshirë SpaceX dhe xAI, synimi është krijimi i një rrjeti satelitësh që do të funksiononin si qendra të mëdha kompjuterike në orbitë.
Këto qendra do të mund të përdornin energjinë diellore në mënyrë më efikase, pasi në hapësirë panelet diellore nuk pengohen nga atmosfera apo retë.
Mbështetësit e kësaj ideje argumentojnë se rritja e shpejtë e inteligjencës artificiale po kërkon gjithnjë e më shumë fuqi kompjuterike dhe energji, ndërsa hapësira mund të ofrojë një zgjidhje për mungesën e kapaciteteve në Tokë, shkruan cnn.
Koncepte të ngjashme janë diskutuar edhe nga kompani dhe vende të tjera që po shqyrtojnë qendra të të dhënave në orbitë.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se projekti përballet me sfida të mëdha. Ndërtimi, mirëmbajtja dhe riparimi i serverëve në hapësirë do të ishte jashtëzakonisht i kushtueshëm, ndërsa përditësimi i pajisjeve do të ishte shumë më i vështirë sesa në qendrat tradicionale në Tokë.
Një tjetër problem është ftohja e pajisjeve, mbrojtja nga rrezatimi kozmik dhe dërgimi i miliona kilogramëve pajisje në orbitë. Për këtë arsye, disa studiues e shohin idenë si një revolucion të mundshëm, ndërsa të tjerë si një sfidë teknologjike me shumë rreziqe.
Nëse realizohet, projekti i Muskut do të ndryshonte mënyrën se si bota mendon për internetin dhe inteligjencën artificiale, duke e zhvendosur një pjesë të madhe të fuqisë kompjuterike nga Toka drejt hapësirës /Telegrafi/