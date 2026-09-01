Mucunski: Zgjerimi i BE-së kërkon vizion strategjik, jo logjikë burokratike
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, mori pjesë në sesionin ministror “Turbulenca Gjeopolitike: Evropa Qendrore dhe Juglindore në botën e Korridoreve, Sigurisë dhe Zgjerimit”, të mbajtur në kuadër të Forumit Strategjik të Bledit.
Në fjalimin e tij, Mucunski trajtoi sfidat aktuale gjeopolitike dhe të sigurisë, rëndësinë strategjike të korridoreve të transportit, qëndrueshmërinë rajonale dhe perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor.
Ai theksoi se anëtarësimi në NATO përfaqëson një avantazh të rëndësishëm nëpërmjet ndarjes së informacionit, politikave të përbashkëta për rezistencë dhe parandalim, por në të njëjtën kohë paralajmëroi se rreziqet e sigurisë në rajon mbeten të pranishme.
Në këtë kontekst, ai theksoi agresionin rus në Ukrainë, ndikimin dhe aktivitetet e Kinës dhe Iranit, si dhe kërcënimet më të gjera konvencionale dhe jokonvencionale, duke përfshirë ndikimin kibernetik dhe përpjekjet për shtrëngim ekonomik.
Theks i veçantë u vu në rëndësinë strategjike të Korridoreve VIII dhe X.
Mucunski vuri në dukje se vendi ynë është i vetmi në rajon ku kryqëzohen dy korridoret, duke theksuar se infrastruktura e transportit dhe energjisë kanë rëndësi të drejtpërdrejtë për qëndrueshmërinë ekonomike, politike dhe të sigurisë.
Duke iu referuar integrimit evropian, ai theksoi se investimet në infrastrukturë dhe lidhshmëri rajonale duhet të shoqërohen me një investim të qartë politik në zgjerimin e Bashkimit Evropian.
"Nëse Evropa dëshiron të flasë gjuhën e gjeopolitikës, atëherë zgjerimi nuk mund të shihet përmes logjikës së burokracisë. Nevojitet një vizion strategjik. Kur vendet kandidate bëjnë përparim dhe janë plotësisht të përafruara me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të Bashkimit Evropian, ky përparim duhet të jetë i dukshëm", shtoi Mucunski./Telegrafi/