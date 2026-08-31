Mucunski-Huker: Partneriteti strategjik me SHBA-të përfaqëson një kontribut të rëndësishëm për sigurinë në rajon
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, sot në margjinat e Forumit Strategjik të Bledit, u takua me nënsekretaren për Çështje Politike në Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Alison Huker.
Në takim, informonjnë nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, u konfirmua niveli i lartë i marrëdhënieve dypalëshe dhe partneriteti i fortë strategjik midis dy vendeve, si dhe vendosmëria e përbashkët për thellimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të tij në fushat me interes të ndërsjellë.
Bashkëbiseduesit biseduan për sigurinë energjetike, lidhshmërinë rajonale, si dhe për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar.
Njëkohësisht, u shkëmbyen mendime për sfidat aktuale të sigurisë dhe situatën në kuadër të NATO-s.
Në takim u theksua se partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleancën në Aleancë përfaqësojnë një kontribut të rëndësishëm për sigurinë kolektive, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e rajonit.