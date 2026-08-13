Motorë dhe skuterë me deri në 49% zbritje – oferta e madhe e VENTORO-s nis më 21 gusht
Nëse keni menduar prej kohësh për një motor apo skuter të ri, fundi i gushtit mund të jetë momenti që keni pritur. Ventoro Motors by Auto Mita feston ditëlindjen e parë, ndërsa këtë herë dhuratat shkojnë për klientët, përmes ofertës më të madhe që kompania ka sjellë deri më tani.
Nga 21 deri më 31 gusht, motorët dhe skuterët e përzgjedhur në Ventoro do të ofrohen me zbritje deri në 49 për qind, duke krijuar një mundësi të veçantë për të gjithë ata që duan të blejnë modelin e tyre të preferuar me kushte më të favorshme.
Festa e ditëlindjes shoqërohet edhe me përfitime të tjera që e bëjnë procesin e blerjes më të lehtë.
Gjatë kësaj periudhe, klientët përfitojnë:
- Zbritje deri në 49% në motorë dhe skuterë
- Aprovim nga TEB Banka brenda minutave
- 4 vjet garancion
Qoftë për lëvizjet e përditshme në qytet apo për ata që motorin e shohin si pjesë të aventurave dhe udhëtimeve të tyre, oferta e ditëlindjes së Ventoro-s sjell mundësinë për të zgjedhur mes motorëve dhe skuterëve me çmime dukshëm më të favorshme.
Por ka një detaj të rëndësishëm: oferta zgjat vetëm 11 ditë, nga 21 deri më 31 gusht. Prandaj, nëse një motor apo skuter ka qenë në listën tuaj prej kohësh, kjo është periudha për ta parë nga afër dhe për të përfituar nga zbritjet.
Rrini gati për 21 gusht. Vizitoni Ventoro Motors by Auto Mita dhe shfrytëzoni zbritjet deri në 49% para përfundimit të ofertës.