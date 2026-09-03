Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira lokale.
Pasdite pritet të ketë mot të paqëndrueshëm me reshje të shiut dhe erë të fortë.
Në vend do të fryjë një erë e lehtë nga drejtimi verior.
Temperaturat minimale do të jenë prej 13 deri 21 gradë celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin nga 28 deri 35 gradë celsius.
Nesër moti pritet të jetë me diell, ndërsa në orët e pasdites priten reshje të shiut./Telegrafi/
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