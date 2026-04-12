Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Sot moti do të jetë me diell dhe më i ngrohtë me vranësira të lehta deri mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga juglindja.
Në Shkup do të mbizotërojë mot me diell dhe më i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare e ndryshueshme, ndërsa temperatura do të lëvizë nga 5 deri në 20 gradë.
Temperaturat minimale të mëngjesit do të variojnë nga 2 gradë në Mavrovë deri në 8 gradë në Gjevgjeli, ndërsa temperaturat maksimale ditore do të variojnë nga 14 gradë në Berovë deri në 20 gradë në Gjevgjeli.
