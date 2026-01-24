Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Sot në RMV kemi mot pjesërisht me vranësira në mëngjes dhe me mjegull në disa lugina.
Gjatë natës do të ketë reshje lokale shiu, dhe në male borë. Do të fryjë erë e dobët, dhe përgjatë lumit Vardar erë mesatare nga juglindja.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin -4 deri në 1, dhe maksimale do të arrijë 6 deri në 12 gradë.
Në Shkup, pjesërisht me vranësira në mëngjes me mjegull, pasdite me periudha me diell. Temperatura minimale do të bjerë në -1, dhe maksimale do të arrijë 7 gradë.
Të dielën, moti do të jetë pjesërisht me vranësira me reshje lokale të rastit, dhe në male me borë.
Reshje më të dendura do të ketë të hënën, kur në disa nga vendet më të larta do të shndërrohen në borë. Një stabilizim i përkohshëm i motit pritet të martën, dhe nga e mërkura do të ketë përsëri reshje të reja shiu, dhe në male me borë.