Mjafton vetëm një nuancë: Ngjyra që po rikthehet fuqishëm në qepalla dhe i shkon pothuajse të gjithave
Pa kombinime të ndërlikuara dhe pa shumë produkte – ky trend po e kthen grimin te thjeshtësia elegante
Hija kafe rikthehet në qendër të vëmendjes, por këtë herë pa teknika të ndërlikuara dhe pa kombinime me shumë ngjyra.
Ideja është e thjeshtë: një nuancë në pothuajse të gjithë qepallën, e shpërndarë butësisht drejt këndit të jashtëm të syrit.
Rezultati duhet të duket natyral, i ngrohtë dhe elegant – sikur grimit nuk i keni kushtuar shumë kohë, edhe pse pamja duket menjëherë më e rregulluar.
Pse pikërisht ngjyra kafe?
Kafja është një nga ato ngjyra që rrallë zhduket plotësisht nga grimi, por mënyra se si përdoret ndryshon vazhdimisht.
Sezonet e fundit pamë qepalla me shumë shkëlqim, tone pastel, eyeliner grafik dhe teknika me disa ngjyra. Tani tendenca po kthehet drejt një pamjeje më të thjeshtë dhe natyrale.
Ngjyra kafe u jep syve thellësi pa ashpërsinë që mund të krijojë e zeza, prandaj është shumë e përshtatshme për grimin e përditshëm.
Nëse aplikohet më intensivisht, funksionon shumë mirë edhe në mbrëmje.
Avantazhi i saj më i madh është se nuk lidhet vetëm me një ngjyrë sysh apo një tip lëkure.
Nuk ekziston vetëm një nuancë kafe
Kur flasim për hijen kafe, zgjedhja është shumë më e gjerë sesa duket.
Për lëkurë më të çelët mund të përshtaten nuancat karamel, taupe dhe çokollatë qumështi, ndërsa tonet më të thella si çokollata e errët, gështenja dhe espresso krijojnë më shumë kontrast.
Nuancat e ngrohta me tone bakri ose terrakote mund t’i theksojnë bukur sytë blu dhe të gjelbër, ndërsa tonet neutrale ose më të ftohta përcaktojnë natyrshëm sytë ngjyrë kafe.
Më e rëndësishmja është që ngjyra të mos duket gri ose e rëndë mbi lëkurën tuaj. Prandaj, nuanca duhet zgjedhur sipas nëntonit të lëkurës, jo vetëm sipas trendit, transmerton Telegrafi.
Si ta aplikoni pa shumë mundim?
Një nga përparësitë më të mëdha të këtij trendi është se nuk kërkon shumë precizion.
Mjafton një furçë e butë për përzierje. Vendosni pak produkt në gjysmën e jashtme të qepallës, aty ku dëshironi më shumë intensitet, dhe më pas shpërndajeni drejt këndit të brendshëm.
Me të njëjtën furçë, kaloni disa herë mbi skajin e sipërm derisa kalimi drejt lëkurës të bëhet i butë.
Qëllimi nuk është një vijë perfekte, por një efekt i lehtë, i mjegulluar.
Nëse ngjyra duket shumë e zbehtë, shtoni një shtresë tjetër. Është më e lehtë ta ndërtoni intensitetin gradualisht sesa ta korrigjoni një qepallë ku është vendosur shumë produkt.
Si t’i bëni sytë më të theksuar
Nëse dëshironi më shumë efekt, por pa eyeliner, kaloni pak nga e njëjta hije përgjatë vijës së sipërme të qerpikëve.
Për mbrëmje, të njëjtën ngjyrë mund ta vendosni lehtë edhe në një të tretën e jashtme të vijës së poshtme të qerpikëve.
Ngjyra duhet të mbetet gjithmonë e shpërndarë mirë, sepse një vijë shumë e errët do ta humbte efektin e butë të këtij trendi.
Mat apo satine?
Për ditën, hija mat ose satine në ngjyrë kafe është zgjedhja më e sigurt.
Mat jep një pamje më të butë, ndërsa tekstura satine reflekton pak dritë dhe e bën qepallën të duket më e freskët.
Nuancat me shumë shkëlqim mund të funksionojnë në mbrëmje, por krijojnë një efekt më pak minimalist.
Një trend që nuk kërkon shumë produkte
Hija kafe nuk kërkon që pjesa tjetër e fytyrës të jetë e grimuar fort.
Mjaftojnë maskara, vetulla të rregulluara lehtë, pak skuqës dhe një buzëkuq neutral ose shkëlqyes buzësh.
E njëjta hije mund të përdoret edhe ditën, edhe në mbrëmje. Për ditë mjafton një shtresë e hollë, ndërsa në mbrëmje mund të shtoni pak më shumë pigment.
Ndoshta pikërisht këtu qëndron edhe bukuria e këtij trendi: një ngjyrë, një furçë dhe disa lëvizje janë të mjaftueshme që sytë të duken më të ngrohtë, më të theksuar dhe modernë. /Telegrafi/