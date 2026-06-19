MINTI publikon çmimet e derivateve, nafta më lirë për dy cent
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 19 qershor 2026.
Referuar vendimit të MINTI-it, sot çmimi i naftës është 1.43 euro për litër, që në krahasim të martën është dy cent më lirë.
Çmimi i benzinës për sot është 1.35 për litër, i njëjtë me të martën, gjersa edhe çmimi i gazit mbetet i njëjtë me ditën paraprake, 0.67 euro për litër.
Çmimet maksimale të lejuara për 19 qershor 2026 janë:
Nafta (dizel): 1.43 euro për litër;
Benzina: 1.35 euro për litër;
Gasi: 0.67 euro për litër.
Ministria ka bërë të ditur se ankesat e qytetarëve lidhur me mosrespektimin e këtyre çmimeve mund të adresohen përmes postës elektronike në adresën konsumatori@rks-gov.net ose përmes numrit pa pagesë 0800 11000. /Telegrafi/