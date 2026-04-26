Milot Avdyli i pandalshëm, shënon tjetër gol të bukur në Slloveni
Sulmuesi Milot Avdyli ka shënuar golin e dytë radhazi në Slloveni, këtë herë për Celjen ndaj Aluminij.
Pasi shënoi dhe asistoi në sfidën ku Celje e fitoi titullin e kampionit, ish-kapiteni i Kosovës U21 ka vazhduar me paraqitje pozitive.
Avdyli realizoi nga afërsia për golin e tretë të Celjes ndaj Aluminij, ku shënoi pas asistimit të Nietos (39’).
Ndërkohë, ky ishte goli i dytë në kampionatin slloven për Avdylin, i cili ka edhe gjashtë asistime në proces./Telegrafi/
