Mickoski: Qeveria po përgatit masa për mbështetje të prodhuesve të qumështit
Qeveria tashmë po punon për ndryshime në rregulloren për importin e qumështit pluhur dhe vajit të palmës, dhe paralelisht po përgatiten masa për të zvogëluar rezervat në fabrikat e qumështit dhe për të mbështetur prodhuesit vendas të qumështit, deklaroi sot kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari nëse Qeveria po planifikon ndihmë për sektorin.
Sipas Mickoskit, problemet aktuale në industrinë e qumështit janë rezultat i ndryshimeve të mëparshme të rregullores që lehtësuan kushtet e importit.
“Por fillimisht duhet të gjejmë fajtorin, domethënë të diagnostikojmë problemin. Ndërsa problemi u krijua disa vite më parë nga qeveria e mëparshme, me ndryshimet në rregullore, të cilat ulën kriteret për importin e qumështit pluhur dhe vajit të palmës. Ky është thelbi. Nga këtu vjen ajo që po ndodh sot”, tha kryeministri.
Ai theksoi se aktualisht fabrikat e qumështit kanë rezerva të konsiderueshme, gjë që ndikon drejtpërdrejt në blerjen e qumështit të papërpunuar nga fermerët dhe në çmimet e blerjes.
“Qumështoret kanë depo të mbushura me produkte të prodhuara nga qumështi i përpunuar. Kjo reflektohet në vëllimin e blerjeve të qumështit nga fermerët dhe, natyrisht, ndikon në çmimin, i cili është në rënie”, theksoi Mickoski.
Ai shtoi se situata nuk është karakteristike vetëm për vendin, por është e pranishme edhe në vendet e rajonit. Si pjesë e masave, siç njoftoi ai, Qeveria po punon për vendosjen e kritereve më të rrepta për importin e qumështit pluhur dhe për operatorët ekonomikë që e importojnë atë, me përparësi mbrojtjen e prodhuesve vendas.
“Rregullorja e re fut kritere më të rrepta në lidhje me qumështin pluhur dhe operatorët ekonomikë që e importojnë atë. Në periudhën që vjen, interesi ynë kryesor janë fermerët vendas, pra prodhuesit e qumështit nga vendi ynë”, theksoi kryeministri.
Mickoski njoftoi gjithashtu aktivitete për të stimuluar marrëveshjet midis prodhuesve dhe përpunuesve të qumështit, si dhe sigurimin e fondeve nga kompanitë me përgjegjësi shoqërore për blerjen e produkteve të tepërta nga depot e qumështoreve.
Njëkohësisht, ai kujtoi se pas përfundimit të ribalancimit të Buxhetit, do të vijë pagesa e subvencioneve për vitin 2025, duke theksuar se Qeveria po punon për të kapërcyer situatat e trashëguara nga periudha e mëparshme.
“Natyrisht, pas përfundimit të ribalancimit të Buxhetit, do të paguhen edhe subvencionet për vitin 2025. Vetëm për kujtesë, në vitin 2024, subvencionet për vitin 2023 nuk u paguan kur morëm pushtetin. Tani po flasim për subvencione që do të paguhen për vitin 2025, që do të thotë se procesi është në vazhdim”, theksoi Mickoski.