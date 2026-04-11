Mickoski: Çmimi i naftës do të lirohet për 2 denarë, i benzinës për 1,5 denarë
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski në konferencën e sotme për shtyp njoftoi se prej të Komisioni Rregullator për Energjetikë, të ulë çmimet e benzinave për 1,5 denarë, ndërsa atë të naftës për 2 denarë për litër.
Mickoski tha se këto janë çmimet minimale, respektivisht se këtij lirimi, i shtohet edhe lirimi që ofron OKTA për dy denarë për benzinat dhe 3 denarë për naftën.
“Presim që në seancën e ardhshme të Komisionit Rregullator për Energjetikë të sillet vendim, me çka do të kemi ule të çmimit të karburantit të naftës, respektivisht benzinave, dhe atë Eurosuper-95 dhe Eurosuper-98, të ulen për 1,5 denarë, ndërsa dizeli të ulet për 2,5 denarë, që do të tregojë që çmimi maksimal për Eurosuper-95 do të jetë 82 denarë për litër, këtu nuk përfshihet lirimi prej dy denarë, që e dini që OKTA e ka miratuar, dhe gjithashtu, Eurosuper-98 tani do të jetë, sipas llogarive tona, duhet të jetë 84 denarë për litër, as këtu nuk hyjnë ato 2 denarë lirim që e iraton OKTA për partnerët. Gjithashtu dizeli, siç thash, do të duhej të ulej për 2,5 denarë, dhe çmimi i ri duhet të jetë 95,5 denarë për litër, këtu nuk përfshihen 3 denarë që i jep praktikisht OKTA”, tha Mickoski.
Çmimet e derivateve sipas paralajmërimeve të Mickoskit, duke ia shtuar lirimet nga OKTA:
Benzina BS-95 – 80 den/l
Benzina BS-98 – 82 den/l
Nafta – 92,5 den/l