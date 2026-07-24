MG prezanton modelin e ri elektrik MG 07
Prodhuesi britanik me pronësi kineze MG ka zbuluar modelin e ri MG 07, një sedan elektrik me dizajn sportiv “fastback”, i cili synon të konkurrojë në tregun gjithnjë e më të madh të automjeteve elektrike.
Modeli i ri vjen me një pamje moderne, linja të ulëta sportive dhe teknologji të avancuar, ndërsa një nga veçoritë më të rëndësishme është sensori LiDAR i vendosur në çatinë e automjetit. Kjo teknologji mundëson sisteme më të avancuara të asistencës së drejtimit dhe funksione të drejtimit gjysmë autonom.
MG 07 do të ofrohet në versione të ndryshme, përfshirë një variant plotësisht elektrik dhe një version hibrid plug-in. Varianti elektrik pritet të ketë një motor me rreth 239 kuaj/fuqi, bateri 67 kWh dhe autonomi deri në rreth 650 kilometra sipas standardeve kineze të matjes.
Versioni hibrid plug-in kombinon një motor me benzinë 1.5 litra me një motor elektrik dhe mund të përshkojë rreth 185 kilometra vetëm me energji elektrike, sipas të dhënave të publikuara për tregun kinez.
Me këtë model, MG synon të zgjerojë praninë e saj në segmentin e sedanëve elektrikë, ku përballë ka modele të njohura si Tesla Model 3, BYD Seal dhe Xiaomi SU7.
Çmimi fillestar i MG 07 në Kinë pritet të jetë rreth 150 mijë juanë, ndërsa versionet më të pajisura mund të arrijnë afërsisht deri në 200 mijë juanë.
Automjeti pritet të jetë një nga modelet kryesore të strategjisë elektrike të MG-së, ndërsa kompania ende nuk ka konfirmuar detajet për një prezantim të mundshëm në tregjet evropiane. /Telegrafi/