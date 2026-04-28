Mësohet koha kur Chelsea do ta emërojë pasardhësin e Liam Rosenior
Chelsea pritet të emërojë trajnerin e ri menjëherë pas mbylljes së sezonit aktual, sipas raportimeve nga Daily Mail.
Klubi londinez është në kërkim të një pasardhësi për Liam Rosenior dhe tashmë ka hartuar një listë me disa kandidatë kryesorë. Në krye të saj qëndron Andoni Iraola, i cili pritet të largohet nga Bournemouth në fund të sezonit.
Gjithashtu në garë janë edhe Marco Silva i Fulham, si dhe Xabi Alonso, ish-mesfushor i njohur që u largua nga Real Madrid në janar.
Ndërkohë, drejtimin e përkohshëm të skuadrës e ka marrë Calum McFarlane, i cili ka arritur një sukses të rëndësishëm duke e çuar ekipin në finalen e FA Cup. Chelsea siguroi finalen pas fitores 1-0 ndaj Leeds United, me gol të realizuar nga Enzo Fernández.
Në finale, “Blutë” do të përballen me Manchester City, ndërsa në kampionat vazhdojnë garën për një vend në Evropë, duke qenë vetëm një pikë pas Bournemouth.
Drejtuesit e Chelseat synojnë të emërojnë një trajner me vizion afatgjatë, i cili mund të ndërtojë skuadrën dhe të sjellë rezultate të qëndrueshme. Për këtë arsye, vendimi final pritet të merret vetëm pasi të përfundojë sezoni./Telegrafi/