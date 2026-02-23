Merret vesh çka kërkoi Grubi në burg
I arrestuari Artan Grubi, i cili u dorëzua këtë mëngjes rreth orës 06:00 të mëngjesit në pikën kufitare të Bllacës, po mbahet në burgun në Shutkë vetëm me një të burgosur tjetër, për arsye sigurie.
Pranë qelisë së tij të burgut ka një roje sigurie speciale, 24 orëshe.
Siç i thonë për "Sakamdakazam.mk" nga burgu i "Shkupit" në Shuto Orizare, para kontrollit të detyrueshëm mjekësor, Grubi u pyet nëse nuk ndihej i sigurt me ndonjë nga të paraburgosurit, domethënë nëse kishte ndonjë dijeni se në burg kishte një person ose më shumë persona nga të cilët ndihej në rrezik.
"I paraburgosuri Artan Grubi u përgjigj se nuk ndihej i sigurt. Kur u pyet konkretisht nga kush, ai na tha se praktikisht nga të gjithë, sepse siç tha, 'e shihni vetë, gjithçka është kundër meje dhe të gjithë janë kundër meje'. Kur u pyet më tej, ai deklaroi se nuk ishte i sigurt nga disa të paraburgosur që ai i dinte se ishin në paraburgim në këtë burg, kështu që u vendos me një shok dhome maqedonas. Nuk do të ketë njerëz të tjerë në atë dhomë", thonë nga burgu i "Shkupit".
Grubi nga pika kufitare e Bllacës u mor menjëherë në paraburgim. Ai kishte qenë në arrati për një vit e dy muaj./Telegrafi/