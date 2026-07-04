Menaxher banke përvetëson 45 mijë dollarë duke i zëvendësuar me para vizatimore
Menaxher i një banke në Kinë përvetëson 45 mijë dollarë duke zëvendësuar kartëmonedhat me para vizatimore.
Një menaxher banke në një rast të pazakontë mashtrimi ka arritur të përvetësojë rreth 45 mijë dollarë duke zëvendësuar kartëmonedhat e vërteta me para lodër me dizajn vizatimor, të cilat përdoren zakonisht për lojëra fëmijësh.
Sipas raportimit, ai ka manipuluar arkën e bankës duke hequr gradualisht paratë reale dhe duke i zëvendësuar ato me kopje të pavlera, të cilat në pamje të parë nuk ngjallnin dyshime të menjëhershme.
Rasti u zbulua pasi punonjës të tjerë vunë re mospërputhje në gjendjen e parave gjatë kontrolleve rutinë, duke çuar në një hetim të brendshëm që zbuloi skemën e përvetësimit.
Autoritetet kanë konfirmuar se shuma e përvetësuar arrin në rreth 45 mijë dollarë, ndërsa menaxheri është përballur me pasoja ligjore për mashtrim dhe shpërdorim detyre.
Ngjarja ka tërhequr vëmendje për mënyrën e pazakontë të kryerjes së krimit, duke u bërë një tjetër rast i çuditshëm në listën e skandaleve bankare që raportohen herë pas here në sektorin financiar. /Telegrafi/