Mbulesa e jastëkut bëhet një vend për shumimin e baktereve pas vetëm shtatë ditësh, kjo mund të ndikojë në lëkurë dhe gjumë
Ekspertët paralajmërojnë se mbulesat e jastëkëve të palara mund të përmbajnë miliona baktere vetëm pas një jave, të cilat mund të ndikojnë në gjumë dhe në lëkurën e fytyrës.
Larja e çarçafëve shpesh neglizhohet, por mjeku Gareth Nye thotë se ato duhet të lahen një herë në javë, duke vënë në dukje se kjo varet edhe nga fakti nëse dikush ndan një shtrat me një person tjetër apo fle vetëm. Ai i tha Mirror : "Arsyeja është djersa, lëkura dhe akumulimi i mikroorganizmave".
Ai shtoi se njerëzit djersiten me shpejtësi të ndryshme gjatë natës, ku burrat në përgjithësi djersiten më pak dhe gratë në menopauzë djersiten më shumë. Megjithatë, vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet mbulesave të jastëkëve, pasi ekspertët thonë se larja e rregullt nuk është e mjaftueshme.
Mbulesat e jastëkëve mund të përmbajnë miliona baktere vetëm pas një jave përdorimi. Gjurmët e akumuluara të papastërtisë, djersës, yndyrës dhe qelizave të vdekura të lëkurës shtypin fytyrën gjatë gjumit, gjë që mund të shkaktojë irritim dhe shfaqjen e puçrrave tek njerëzit me lëkurë të ndjeshme.
Rebecca Swain e WinstonsBeds shtoi se yndyra nga skalpi, lëkura e vdekur dhe pështyma grumbullohen në jastëk, kështu që mbulesat e jastëkëve mund të jenë edhe më të ndyra për njerëzit me flokë më të gjatë që i lajnë një ose dy herë në javë.Rekomandohet që mbulesat e jastëkëve të futen në lavatriçe së bashku me rrobat e zakonshme, pa pasur nevojë për një cikël të veçantë. Vetë jastëkët, sipas ekspertëve, duhet të lahen një ose dy herë në vit, por përpara kësaj duhet të kontrolloni udhëzimet në deklaratën e mirëmbajtjes.