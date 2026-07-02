'Mbreti i zbritjeve' vesh jelekun 20 kilogramësh për të thyer dy rekorde botërore
Një instruktor fitnesi nga Nju Jorku me nofkën "Mbreti i Zbritjeve" fitoi dy rekorde të tjera botërore Guinness ndërsa mbante veshur një jelek 20 kilogramësh.
Austin Head, i cili është me origjinë nga Kilgore, Teksas, dhe tani punon si instruktor fitnesi në Nju Jork, veshi një jelek 20 kilogramësh dhe kreu 71 ulje në një minutë dhe 200 ulje në tre minuta për të fituar rekordin botëror Guinness.
Arritjet i dhanë atij titujt për numrin më të madh të uljeve me një jelek 20 kilogramësh në një minutë e tre minuta, transmeton Telegrafi.
Ai më parë fitoi rekordet për distancën më të largët të përshkuar me ulje në një orë dhe numrin më të madh të uljeve në një orë në vitin 2024.
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Përpjekjet e fundit të Head për rekord mblodhën 3,200 dollarë për Broadway Cares/Equity Fights kundër AIDS-it. /Telegrafi/