Martesat e rreme për të marrë letrat në Angli, arrestohen 5 “krushqit” shqiptarë
Pesë shtetas shqiptarë janë akuzuar nga autoritetet britanike për përfshirje në një skemë të dyshuar mashtrimi me martesa fiktive, e cila synonte sigurimin e të drejtës së qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar.
Sipas njoftimit për mediat publikuar këtë të premte prej Prokurorisë së Kurorës (CPS), të cilës i referohet Top Channel, të dyshuarit akuzohen se kanë përdorur dokumente të falsifikuara për të pretenduar se ishin martuar me shtetas të Bashkimit Evropian, të cilët kishin të drejtë qëndrimi në Britani në kuadër të Skemës së Vendosjes së BE-së (EU Settlement Scheme), e krijuar pas Brexit-it.
Hetimet nisën pas një sërë operacionesh të zhvilluara nga Home Office në Angli dhe Uells më 17 qershor.
Prokurorët pretendojnë se të pandehurit kanë siguruar certifikata të rreme martese, që paraqiteshin si të lëshuara në Qipro, për të provuar lidhje martesore me shtetas të BE-së dhe për të përfituar status qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar.
Kastriot Hoxha, 31 vjeç, Sina Ervin, 35 vjeç, Kadri Sinamati, 28 vjeç dhe Valdet Qoshi, 40 vjeç, akuzohen për mashtrim dhe shkelje të ligjit të emigracionit. Ata janë lënë në paraburgim dhe pritet të paraqiten më 16 korrik në Gjykatën e Kurorës në Sheffield për seancën paraprake.
Përveç akuzave për mashtrim, Kastriot Hoxha përballet edhe me një akuzë shtesë për posedim kanabisi me qëllim furnizimin.
Ndërkohë, shqiptari i pestë, Denis Hani, 30 vjeç, ka pranuar fajësinë për mashtrim me deklarim të rremë dhe dy vepra të tjera penale. Ai u akuzua më 17 qershor dhe një ditë më pas pranoi fajësinë në Gjykatën e Magjistraturës në Birkenhead. Hani është lënë në paraburgim dhe do të dënohet më 16 korrik në Gjykatën e Kurorës në Liverpool.
Prokurori i lartë i CPS për Yorkshire dhe Humberside, Shaun Sigamoney, deklaroi se katër të pandehurit e tjerë gëzojnë prezumimin e pafajësisë deri në një vendim përfundimtar të gjykatës.
“Njëri prej të akuzuarve ka pranuar fajësinë, por kjo nuk ndikon në çështjen e katër të tjerëve, të cilët konsiderohen të pafajshëm derisa të provohet e kundërta. Procedurat penale janë në zhvillim dhe të gjithë kanë të drejtën e një gjykimi të drejtë”, tha ai.
Autoritetet britanike u kanë bërë thirrje mediave dhe publikut të shmangin publikimin e informacioneve ose komenteve që mund të ndikojnë në procesin gjyqësor.
Lista e të gjitha akuzave publikuar nga CPS:
Denis Hani pranoi fajësinë për mashtrim me deklarim të rremë, paraqitje të qëllimshme të deklaratave të rreme për përfitim personal ose përfitim të një personi tjetër, apo për t’i shkaktuar humbje një personi tjetër ose për ta ekspozuar atë ndaj rrezikut, si dhe për sigurimin e lejes së hyrjes ose qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar përmes mjeteve mashtruese.
Kastriot Hoxha: Seanca e parë u zhvillua më 18 qershor në Gjykatën e Magjistraturës në Doncaster.
2 akuza sipas nenit 6 të Aktit të Mashtrimit – posedim ose kontroll i një dokumenti për përdorim në mashtrim.
2 akuza sipas nenit 24A të Aktit të Emigracionit – paraqitje formularësh të rremë.
2 akuza sipas nenit 2 të Aktit të Mashtrimit – paraqitje e rreme ndaj Home Office.
1 akuzë për posedim të lëndëve narkotike me qëllim furnizimin me kanabis.
Valdet Qoshi. Seanca e parë u zhvillua më 18 qershor në Gjykatën e Magjistraturës së Leeds.
2 akuza sipas nenit 6 të Aktit të Mashtrimit – posedim ose kontroll i një dokumenti për përdorim në mashtrim.
2 akuza sipas nenit 24A të Aktit të Emigracionit – paraqitje formularësh të rremë.
1 akuzë sipas nenit 2 të Aktit të Mashtrimit – paraqitje e rreme ndaj Home Office.
Sina Ervin. Seanca e parë u zhvillua më 18 qershor në Gjykatën e Magjistraturës në Sheffield.
1 akuzë sipas nenit 6 të Aktit të Mashtrimit – posedim ose kontroll i një dokumenti për përdorim në mashtrim.
1 akuzë sipas nenit 24A të Aktit të Emigracionit – paraqitje formularësh të rremë.
1 akuzë sipas nenit 2 të Aktit të Mashtrimit – paraqitje e rreme ndaj Home Office.
Kadri Sinamati. Seanca e parë u zhvillua më 18 qershor në Gjykatën e Magjistraturës në Doncaster.
1 akuzë sipas nenit 6 të Aktit të Mashtrimit – posedim ose kontroll i një dokumenti për përdorim në mashtrim.
1 akuzë sipas nenit 24A të Aktit të Emigracionit – paraqitje formularësh të rremë.
1 akuzë sipas nenit 2 të Aktit të Mashtrimit – paraqitje e rreme ndaj Home Office./Top Channel