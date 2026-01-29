Luis Enrique me besim te skuadra e tij: Nuk ka favorit më të madh se PSG në Ligën e Kampionëve
Paris Saint-Germain nuk arriti më shumë se një barazim 1-1 ndaj Newcastle United dhe mbeti jashtë top 8 në Ligën e Kampionëve.
Trajneri i PSG-së, Luis Enrique, tha se skuadra e tij e meritonte fitoren me një diferencë të vogël më shumë.
“Ishte një pjesë e parë shumë e mirë. E nisëm pozitivisht. Humbëm një penallti, por krijuam raste. Goli i barazimit pak para pjesës së parë dhembte", deklaroi ai.
Enrique shtoi se Newcastle është fizikisht një ekip i fortë dhe e dinin këtë para ndeshjes.
“E meritonim fitoren, jo me një diferencë të madhe, por pak më shumë. Përballemi me ekipe shumë të ndryshme në Ligue 1. Nuk kam asgjë për të qortuar lojtarët e mi, edhe nëse disa nuk performuan në nivelin e tyre të zakonshëm.”
Trajneri spanjoll nuk e sheh asnjë ekip si favorit më të madh se PSG në garë.
“Mund të jemi më të mirë dhe të marrim rezultate më të mira. Por ne jemi këtu, jemi gati. Do të shohim kundër kujt do të luajmë, kundër Monacos apo Qarabagut. Jam shumë kërkues ndaj ekipit tim. Duhet të analizojmë se me kë do të përballemi. Kishim 13 pikë para ndeshjes së fundit. E meritonim fitoren kundër Newcastle. Humbja në Lisbonë, megjithatë, ishte e pamerituar", tha Enrique. /Telegrafi/