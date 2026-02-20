LSDM: Qeveria interesohet vetëm për luksin, qytetarët kanë cilësinë më të ulët të jetës në Evropë
"Ata treguan fytyrën e tyre të vërtetë. Maska ranë, qytetarët panë "patriotizmin" e tyre në veprim. Për "patriotët" e mëdhenj të OBRM-PDUKM-së, duhet të ketë një aeroplan të madh. Shumë vende, madje edhe anëtarë të BE-së, kanë aeroplanë më të vjetër se aeroplani qeveritar maqedonas. Avioni qeveritar kroat është 27 vjeç, ai slloven është 23 vjeç, ai malazez është 27 vjeç dhe ai maqedonas është 20 vjeç", thonë LSDM.
"Në vendin më të pasur në botë, SHBA-në, mosha mesatare e flotës është 15.4 vjet (të dhëna nga 19 shkurti 2026). Vetëm aeroplani i Mickoskit dhe Siljanovskës është "i vjetër" dhe "i vogël", kështu që atyre u duhet një i ri - dhe një më i madh. Ky është "patriotizmi" i tyre. Për ta, luksi vjen i pari, para nevojave të qytetarëve, para punëtorëve, para fermerëve.
Ata nuk bëjnë krahasime me pagat në rajon, dhe fakti është se punëtorët maqedonas kanë pagën minimale më të ulët.
Ata nuk bëjnë krahasime me standardet e jetesës së qytetarëve, por fakti është se qytetarët maqedonas kanë cilësinë më të ulët të jetës në Evropë. Ata interesohen vetëm për luksin, tenderët dhe aeroplanët. Kjo është matrica "patriotike" e një qeverie të korruptuar dhe kriminale", thonë nga opozitarja LSDM.