LSDM: Në kohë kur buxhetit i mungojnë 2 miliardë euro, qeveria po kryen grabitje përmes tenderëve kriminalë
Partia opozitare maqedonase LSDM, në një kumtesë për media thotë se "në kohë kur buxhetit i mungojnë 2 miliardë euro pas shpinës së popullit, qeveria po kryen grabitje përmes tenderëve kriminalë".
Sipas LSDM-së, janë dhënë 161 tendera për një kompani, 51 tendera për kompaninë e preferuar të OBRM-PDUKM-së përmes komunave, 9 milionë euro për një kompani me vetëm dy punonjës, 1.2 milionë euro për një kompani afër ZNAM-it përmes Postës.
"Miliona dollarë, një numër i madh tenderësh, vetëm për të njëjtat kompani të preferuara. Mallrat e vjedhura duhet t'i kthehen popullit. Dhe që kjo të ndodhë, duhet të ketë përgjegjësi për tenderët kriminalë. Përgjegjësia duhet të fillojë nga koalicioni i tenderëve OBRM-PDUKM-ZNAM. Nuk ka luftë kundër krimit dhe korrupsionit pa përgjegjësi nga kryesori, në krye të qeverisë".
"Në vend të fjalëve boshe që shërbejnë vetëm për promovim, Mickoski duhet t'i thërrasë prokurorët dhe gjyqtarët që emëron dhe t'i lërë të fillojnë nga 161 tendera, pastaj në 51 tendera, pastaj në tenderin në Postë. Ai nuk mund të jetë atje, ata janë shokët e tij të ngushtë dhe shefi i stafit të tij, kështu që është e papërshtatshme, apo jo?", thonë nga LSDM.