LSDM: 11 ditë pa përgjigje se si 5 tonë drogë me vlerë miliona euro kaluan në kufi
Nga partia opozitare maqedonase LSDM, thonë se ende nuk ka asnjë përgjigje se si 5 ton drogë, me vlerë të vlerësuar 40 milionë euro, kaluan kufirin e Maqedonisë dhe përfunduan në Serbi.
Nga LSDM thonë se "heshtja nuk është rastësi, por tregues i qartë se ky skandal po çon në majën e qeverisë dhe se dikush po përpiqet ta mbulojë atë".
"Pa mbështetjen dhe logjistikën e strukturave në qeveri, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Doganat dhe institucione të tjera - një operacion i tillë kontrabande droge nuk do të kishte qenë i mundur. Për më tepër, informacioni i fundit i publikuar në mediat në Serbi ngre dyshime të reja".
"Mediat deklarojnë se zyrtari i arrestuar i SNS (një parti simotër e VMRO-së) i cili është i lidhur me 5 ton drogë të zbuluar në Krushevac - Serbi, është i afërt me Ministrin e Mbrojtjes, Bratislav Gašić. Nëse ky informacion është i saktë, lindin pyetje të reja".
"A çon skandali i drogës te Tomovski, drejtor i KPP dhe sekretar organizativ i sapoemëruar i VMRO-së? Cila është lidhja midis kompanive të të afërmve të Ivica Tomovskit?", thonë nga LSDM./Telegrafi/