Sot zhvillohet ndeshjet e fundit të fazës play-off ku do të kompletohen tetë ekipet e fundit që bashkohet në top 16 të Ligës së Kampionëve.

Juventusi pret Galatasarayn pas humbjes me rezultat 5-2, ku italianët kërkojnë të dalin me kokën lartë në këtë përballje.

PSG do të luajë derbin francez me Monacon për një vend në fazën e eliminimit direkt.

Real Madridi do të luajë me Benficën ndeshjen kthyese pas fitores me rezultat 1-0 në përballjen e parë.

25/02/2026 20:12- Formacionet zyrtare, Juventus - Galatasaray

Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceição, David, Yıldız.

Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Yılmaz, Sara, Lang; Osimhen.

25/02/2026 20:09- Formacionet zyrtare, Real Madrid - Benfica

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinícius, García.

Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Araújo, Dahl; Ríos, Barreiro; Rafa Silva, Aursnes, Schjelderup; Pavlidis.

25/02/2026 20:08 - Formacionet zyrtare, PSG - Monaco

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

Monaco: Köhn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique; Akliouche, Balogun, Coulibaly.

25/02/2026 20:21- Mbyllet ndeshja: Atalanta 4-1 Borussia Dortmund, italianët kalojnë tutje

90+8' GOL 4 -1 Lazar Samardzic

75’ GOL 3-1 Karim Adeyemi

57' GOL - 3-0 Mario Pasalic

45' GOL – 2-0 Davide Zappacosta

5' GOL- 1- 0 Gianluca Scamacca

1' Nis ndeshja

Formacionet zyrtare

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.