LIVE/ Liga e Kampionëve: Çmenduri në Bergamo, Atalanta përmbys gjithçka, sonte mësojnë fatin Real Madrid, PSG dhe Juve
Sot zhvillohet ndeshjet e fundit të fazës play-off ku do të kompletohen tetë ekipet e fundit që bashkohet në top 16 të Ligës së Kampionëve.
Juventusi pret Galatasarayn pas humbjes me rezultat 5-2, ku italianët kërkojnë të dalin me kokën lartë në këtë përballje.
PSG do të luajë derbin francez me Monacon për një vend në fazën e eliminimit direkt.
Real Madridi do të luajë me Benficën ndeshjen kthyese pas fitores me rezultat 1-0 në përballjen e parë.
25/02/2026 20:12- Formacionet zyrtare, Juventus - Galatasaray
Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceição, David, Yıldız.
Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Yılmaz, Sara, Lang; Osimhen.
25/02/2026 20:09- Formacionet zyrtare, Real Madrid - Benfica
Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinícius, García.
Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Araújo, Dahl; Ríos, Barreiro; Rafa Silva, Aursnes, Schjelderup; Pavlidis.
25/02/2026 20:08 - Formacionet zyrtare, PSG - Monaco
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Barcola, Doué, Kvaratskhelia.
Monaco: Köhn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique; Akliouche, Balogun, Coulibaly.
25/02/2026 20:21- Mbyllet ndeshja: Atalanta 4-1 Borussia Dortmund, italianët kalojnë tutje
90+8' GOL 4 -1 Lazar Samardzic
75’ GOL 3-1 Karim Adeyemi
57' GOL - 3-0 Mario Pasalic
45' GOL – 2-0 Davide Zappacosta
5' GOL- 1- 0 Gianluca Scamacca
1' Nis ndeshja
Formacionet zyrtare
Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca
Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.