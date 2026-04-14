Liga e Kampionëve/ Barcelona dhe Liverpooli tentojnë përmbysjet e mëdha, Atletico dhe PSG kanë rezultat të madh nga ndeshja e parë
Rikthehet magjia e Ligës së Kampionëve me dy përballje që pritet të vendosin fatin e gjysmëfinalistëve të parë të sezonit 2025/26. Në fokus janë duelet Atletico Madrid-Barcelona dhe Liverpool-Paris Saint-Germain.
Në Madrid, Barcelona përballet me një mision të vështirë pas humbjes 0-2 në ndeshjen e parë.
Katalunasit duhet të reagojnë fort në udhëtim, ndërsa Atletico Madrid synon të mbrojë avantazhin dhe të shfrytëzojë çdo hapësirë. Një gol i hershëm mund të ndryshojë gjithçka në këtë përballje.
Ndërkohë në Angli, Liverpool ka një mision të vështirë pas humbjes 0-2 në Paris.
“The Reds” do të kërkojnë një mbrëmje perfekte në “Anfield”, aty ku shpesh janë kthyer historitë e mëdha evropiane. PSG, nga ana tjetër, synon të menaxhojë avantazhin dhe të godasë në kundërsulm.
Të dy ndeshjet janë paraparë të fillojnë nga ora 21:00.
14/04/2026 19:40- Formacionet zyrtare, Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Álvarez
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric, G Martin, Cancelo, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Fermín, Olmo, Ferran Torres
14/04/2026 19:40- Formacionet zyrtare, Liverpool - PSG
Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, ISAK, Mac Allister, Ekitike, Frimpong, Gravenberch
PSG: Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué