Kuvendi i RMV-së sot duhet të zgjedhë një prokuror të ri publik të shtetit
Kuvendi ka planifikuar të mbajë seancën e 94-të sot, ku në rend të ditës do të jetë propozimi për zgjedhjen e Nenad Saveskit si Prokuror i ri Publik i Shtetit.
Saveski, i cili aktualisht është gjyqtar në Gjykatën Themelore Penale - Shkup, u propozua nga Qeveria për Prokuror Publik i Shtetit më 10 mars, dhe për të marrë këtë pozicion, atij i duhen të paktën 61 vota parlamentare.
Kandidatura e tij vjen pas dorëheqjes së ish-prokurorit Ljupço Kocevski, dhe pas procedurës në të cilën morën pjesë pesë kandidatë.
Nenad Saveski ka lindur në vitin 1976, jeton në Gostivar dhe ka një diplomë master në Drejtësi - E Drejta Penale. Ai e ka përfunduar masterin në Fakultetin Juridik "Justinianus Primus" në Universitetin Kiril dhe Metodi në Shkup, ku edhe ka përfunduar studimet. Ai e ka dhënë provimin e jurisprudencës në vitin 2003. Që nga viti 2016, ai është gjyqtar në Gjykatën Themelore Penale - Shkup, në departamentin kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Më parë, nga viti 2009 deri në vitin 2016, ai punoi si prokuror publik në Prokurorinë Themelore Publike, ndërsa nga viti 2004 deri në vitin 2009, ishte bashkëpunëtor ligjor në Gjykatën Themelore në Gostivar. Ai punoi si praktikant gjyqësor në këtë gjykatë nga viti 2000 deri në vitin 2002.