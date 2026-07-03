Kurti vlerëson partneritetin me GIZ-in: Grantet do të modernizojnë qindra biznese rurale
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë në ceremoninë e shpalljes së 643 përfituesve të Skemës së Granteve për Investime – LOT 1, në kuadër të projektit për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë në zonat rurale, i cili zbatohet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me organizatën GIZ.
Kurti e cilësoi këtë si një ditë të rëndësishme për bujqësinë dhe ekonominë rurale të Kosovës, duke theksuar se bujqësia është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe e sigurisë ushqimore.
Ai tha se mbi 1,200 fermerë dhe ndërmarrës rural kishin aplikuar për programin, ndërsa pas një procesi konkurrues janë përzgjedhur 643 përfitues, prej të cilëve 556 në LOT-in e parë, 65 në LOT-in e dytë dhe 22 në LOT-in e tretë.
“Këto nuk janë vetëm shifra, por 643 investime në ekonominë e Kosovës, qindra biznese që do të modernizohen, vende të reja pune dhe familje që do të kenë më shumë mirëqenie,” deklaroi Kurti.
Sipas tij, për herë të parë në Kosovë një numër kaq i madh përfituesish shpallet në një proces të vetëm investimesh, ndërsa grantet do të mbështesin projekte në të gjitha komunat e vendit.
Kryeministri theksoi se rreth 35 për qind e përfituesve janë gra, ndërsa programi përfshin edhe të gjitha komunitetet joshumicë të njohura zyrtarisht, si dhe një numër të konsiderueshëm të rinjsh që po investojnë në bujqësi dhe sipërmarrje rurale.
Ai nënvizoi se përmes kësaj skeme do të mbështeten sektorë me potencial të lartë zhvillimor, si agroturizmi, përpunimi i produkteve bujqësore, prodhimi i mjaltit, kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike, akuakultura dhe aktivitete të tjera që krijojnë vlerë të shtuar.
Kurti vlerësoi gjithashtu bashkëpunimin afatgjatë mes Kosovës dhe Gjermanisë përmes organizatës GIZ, duke theksuar se partneriteti ka ndihmuar në forcimin e sektorit bujqësor dhe përgatitjen e institucioneve për menaxhimin e fondeve të Bashkimit Evropian.
Ai rikujtoi se Qeveria e Kosovës, që nga viti 2023, është bërë bashkëfinancuese e programit, duke e cilësuar këtë si një hap drejt marrjes së më shumë përgjegjësive për zhvillimin ekonomik të vendit.
Në fund, Kurti tha se Qeveria do të vazhdojë të mbështesë fermerët për standardizim dhe certifikim, duke theksuar se cilësia dhe siguria ushqimore janë thelbësore për rritjen e eksporteve dhe konkurrueshmërisë së Kosovës në tregun evropian.