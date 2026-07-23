Kurti priti në takim antropologen Janet Reineck
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti në takim antropologen Janet Reineck dhe pjesëmarrëset në “Kosova Ethno-Tour 2026”.
Duke u uruar mirëseardhje studiueses Janet Reineck dhe pjesëmarrëseve nga vende të ndryshme të botës, nga Evropa deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri në detyrë Kurti i falënderoi për vizitën dhe promovimin e Republikës së Kosovës.
Mysafiret janë profesioniste të fushave të ndryshme, si inxhinieria e mjedisit, planifikimi urban, shëndetësia, arsimi, financat, ekonomia, teknologji e informacionit etj.
Sipas Zyrës së Kryeministrit, diskutimi ishte i hapur dhe interaktiv, me një mori temash, përfshirë të drejtat e njeriut, arsimin, kulturën, shërbimet, teknologjinë, bujqësinë dhe ekonominë. Një pjesë e diskutimit u përqendrua edhe te mërgata, si ambasadore kryesore e Republikës së Kosovës./Telegrafi/