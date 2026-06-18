Kur fillon të japë efekt magnezi? Mjekët shpjegojnë realitetin
Disa suplemente ushqimore po bëhen gjithnjë e më të njohura, si kreatina dhe kolagjeni. Megjithatë, një suplement që vazhdon të mbetet i preferuar është magnezi.
Mjekja e familjes, Uma Darji, thotë se magnezi ka shumë përfitime, duke përfshirë ndihmën për problemet me tretjen, lehtësimin e dhimbjeve muskulore, përmirësimin e gjumit dhe uljen e ankthit.
Por sa kohë duhet që magnezi të fillojë të japë efekt?
Sipas mjekëve, është e rëndësishme të kemi pritshmëri realiste. Suplementet nuk japin rezultate të menjëhershme.
Mjeku Shasawat Kumar shpjegon:
“Suplementet nuk janë mrekulli të menjëhershme. Ato mbështesin proceset natyrore të organizmit dhe shpesh kërkojnë kohë për të rritur nivelet e vitaminave dhe mineraleve në trup.”
Ai shton se shumica e njerëzve marrin mjaftueshëm magnez nga ushqimi, por në disa raste suplementet mund të ndihmojnë për tretjen, ankthin dhe probleme të tjera.
Sa kohë i duhet magnezit për të vepruar?
Sipas mjekëve, koha varet nga arsyeja pse po merret magnezi.
Mjekja Darji thotë:
“Magnezi mund të veprojë brenda disa orësh ose mund të duhen disa javë, në varësi të qëllimit të përdorimit”.
Disa efekte ndihen më shpejt sepse magnezi ndikon drejtpërdrejt në relaksimin e muskujve ose në lëvizjen e ujit në zorrë. Efekte të tjera kërkojnë më shumë kohë, pasi organizmi duhet të rikthejë rezervat e ulëta të magnezit në qeliza dhe inde.
Magnezi gjendet në forma të ndryshme, si:
Citrat magnezi
Glicinat magnezi
Hidroksid magnezi
Çdo formë mund të përdoret për qëllime të ndryshme.
Kur fillon të veprojë për secilin problem?
Për kapsllëkun
Citrati i magnezit dhe hidroksidi i magnezit mund të japin efekt brenda 30 minutash deri në 6 orë.
Këto forma tërheqin ujë në zorrë, zbusin jashtëqitjen dhe ndihmojnë funksionimin e zorrëve.
Për ngërçet muskulore
Nëse ngërçet lidhen me mungesën e magnezit, glicinati ose citrati i magnezit mund të ndihmojnë.
Megjithatë, përmirësimi zakonisht vërehet vetëm pas disa ditësh ose javësh përdorimi të rregullt.
Për gjumin dhe ankthin
Magnezi nuk funksionon si ilaç gjumi dhe nuk ju vë menjëherë në gjumë.
Relaksimi i muskujve mund të ndihet pas 30 deri në 60 minutash, por përmirësimet më të dukshme në gjumë dhe ankth zakonisht shfaqen pas disa ditësh ose javësh përdorimi të vazhdueshëm.
Forma më e rekomanduar për këto raste është glicinati i magnezit.
Për mungesën e magnezit
Kjo është situata që kërkon më shumë kohë.
Mjekët këshillojnë që mungesa e magnezit të diagnostikohet përmes analizave të gjakut dhe jo me vetëvlerësim.
Simptoma si lodhja, dobësia, mpirja, ndjesia e shpimeve ose spazmat muskulore mund të lidhen edhe me probleme të tjera shëndetësore.
Sa magnez na duhet në ditë?
Sasia e rekomanduar varet nga mosha dhe gjinia.
Në përgjithësi:
Burrat e rritur: 400–420 mg në ditë
Gratë e rritura: 310–320 mg në ditë
A kanë nevojë të gjithë për suplement magnezi?
Jo domosdoshmërisht.
Mjekët theksojnë se shumica e njerëzve mund të marrin sasinë e nevojshme të magnezit përmes një diete të shëndetshme dhe të balancuar.
Personat me sëmundje të veshkave duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm me suplementet e magnezit dhe t'i përdorin vetëm nën mbikëqyrjen e mjekut.
Ushqimet më të pasura me magnez
Burime të mira natyrale të magnezit janë:
Farat e kungullit
Farat chia
Bajamet
Arrat indiane (cashews)
Fasulet e zeza
Thjerrëzat
Perimet me gjethe jeshile, si spinaqi
Drithërat integrale, si orizi kaf dhe tërshëra
Avokado
Çokollata e zezë
Mjekët këshillojnë që, nëse vendosni të merrni suplement magnezi, ta bëni këtë me këshillën e një profesionisti shëndetësor.
Siç thekson mjeku Raj Dasgupta:
“Arsyeja pse merrni magnez ka rëndësi, sepse kapsllëku, pagjumësia, ngërçet muskulore dhe mungesa e magnezit mund të kërkojnë forma, doza dhe periudha të ndryshme trajtimi.”