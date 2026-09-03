Deputeti i LDK-së, Kujtim Shala, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit në parti.

Gjashtë deputetë përfshirë edhe Kujtim Shalën kanë deklaruar se nuk do votojnë për Bekim Sejdiun si President.

Kryetari LDK-së, Lumir Abdixhiku ka drejtuar kritika ndaj këtyre deputetëve, duke thënë se nuk respektojnë vullnetin e shumicës.

Ndaj këtyre zhvillimeve ka reaguar Shala në Facebook, duke postuar edhe një fotografi nga një tubim i LDK-së.


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