Kujtim Shala reagon pas zhvillimeve në parti: Njerëzit e lirë përcaktues të rrugës së LDK-së
Deputeti i LDK-së, Kujtim Shala, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit në parti.
Gjashtë deputetë përfshirë edhe Kujtim Shalën kanë deklaruar se nuk do votojnë për Bekim Sejdiun si President.
Kryetari LDK-së, Lumir Abdixhiku ka drejtuar kritika ndaj këtyre deputetëve, duke thënë se nuk respektojnë vullnetin e shumicës.
Ndaj këtyre zhvillimeve ka reaguar Shala në Facebook, duke postuar edhe një fotografi nga një tubim i LDK-së.
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