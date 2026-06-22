Komuna e Vitisë publikon vendimin preliminar për subvencionimin e OJQ-ve në kulturë, rini dhe sport
Komuna e Vitisë ka njoftuar se Komisioni për Ndarjen e Subvencioneve i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport ka nxjerrë vendimin preliminar për subvencionimin e organizatave joqeveritare në fushat e kulturës, rinisë dhe sportit.
Sipas njoftimit zyrtar, vendimi është marrë në bazë të vendimit të Kryetarit të Komunës së Vitisë të datës 16 mars 2026, me numër protokolli 02-118/02-337, për thirrjen publike për mbështetje financiare të entiteteve publike, si dhe vendimit të 20 prillit 2026 për formimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në kuadër të DKRS-së.
Komisioni është mbështetur edhe në nenet 10, 11, 16, 18, 20 dhe 21 të Rregullores MF-04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve.
Pas shqyrtimit të të gjitha aplikacioneve të pranuara, më 19 qershor 2026 është nxjerrë vendimi preliminar për subvencionimin e OJQ-ve nga fusha e kulturës, rinisë dhe sportit.
Komuna e Vitisë ka bërë të ditur se procesi është zhvilluar në përputhje me procedurat ligjore dhe transparencën institucionale. /Telegrafi/