Komuna e Kamenicës del me njoftim për qytetarët rreth grumbullimit të mbeturinave
Komuna e Kamenicës ka paralajmëruar një njoftim se me bashkëpunim me Eco Higjena do të bëhet grumbullimi i mbeturinave, për shkak të temperaturave të larta kjo do të realizohet pas mesnatës duke filluar nga ora 2:00 e mesnatës.
Përmes një postimi në Facebook kanë lajmëruar se para orës 2:00 të gjithë qytetarët që ti vendosin mbeturinat para shtëpisë së tyre në mënyrë që ky proces të realizohet pa pengesa,qytetarët të cilët nuk janë të regjistruar shfrytëzues të shërbimeve të kompanisë Eco Higjiena, të paraqiten në zyrat tona për regjistrim dhe informata./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate