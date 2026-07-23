Kanadaja shqyrton përgjigjen ndaj tarifave të Trump: Të gjitha opsionet janë në tavolinë
Kryeministri kanadez Mark Carney thotë se "gjithçka është në tryezë në varësi të rezultatit të negociatave", ndërsa mosmarrëveshja tregtare e vendit me SHBA-në nxehet.
Komentet e Carney vijnë pasi ai u takua me homologët e tij provincialë dhe territorialë të enjten, për të diskutuar një përgjigje pasi administrata Trump njoftoi tarifa të reja prej 50% për rreth 20 miliardë dollarë kanadezë të importeve kanadeze.
Ai tha se bisedimet tregtare me Uashingtonin po intensifikohen përpara 19 gushtit, kur tarifat e reja amerikane do të hyjnë në fuqi, transmeton Telegrafi.
Disa udhëheqës provincialë kanë nxitur veprime më të forta - dhe rezultate më të shpejta - në negociatat tregtare nga Otava.
Carney tha se opsionet përfshijnë vazhdimin e diversifikimit të tregtisë larg SHBA-së dhe ndihmën e sektorëve më të ekspozuar ndaj tarifave.
Lidhur me një përgjigje të drejtpërdrejtë, ai tha se "ka një gamë të plotë gjërash që mund të bëjmë në këtë drejtim", por nuk dha hollësira mbi masat e mundshme ndëshkuese.
"Ne do t'i mbështesim punëtorët, familjet, bizneset kanadezë, pikë", tha ai.
SHBA-të njoftuan taksat e reja të hënën, duke përmendur atë që e quajti "trajtim i pabarabartë" i makinave, produkteve të qumështit dhe alkoolit amerikan nga Kanadaja.
Artikujt e konsumit të përditshëm si vera dhe shkopinjtë e hokejit, si dhe mallrat industriale si çimentoja, janë në listën e synuar. Megjithatë, disa eksporte kyçe do të kursehen, duke përfshirë energjinë, potasin, mineralet kritike dhe peshkun.
Të dyja palët kanë rreth një muaj për të negociuar para se taksat të hyjnë në fuqi.
Carney tha se afati është "si" një taktikë presioni nga administrata Trump ashtu edhe një mundësi për të çuar përpara bisedimet.
Bisedimet midis SHBA-së dhe Kanadasë për të rinovuar marrëveshjen e tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut me Meksikën - e njohur si USMCA - kanë përparuar ngadalë kohët e fundit.
Më herët këtë vit, SHBA-të zgjodhën të mos e rinovonin USMCA-në në formën e saj aktuale, pasi synonin të bënin ndryshime në marrëveshje, e cila u arrit gjatë mandatit të parë të Trump në detyrë.
Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së, Jamieson Greer u tha ligjvënësve amerikanë të mërkurën se shpreson të ketë marrëveshje të përkohshme me Kanadanë dhe Meksikën gati për t'u shqyrtuar para fundit të vitit.
Çështje më të vështira, si objektivat e SHBA-së për rregulla më të forta të origjinës së automobilave dhe standarde të punës dhe mjedisit, mund të zvarriten në vitin e ardhshëm, pranoi ai.
Ai argumentoi gjithashtu se tarifat ndaj fqinjit verior ishin pjesë e një strategjie më të gjerë për të mbrojtur punëtorët amerikanë dhe për të adresuar deficitin tregtar të SHBA-së, të cilin e quajti një "emergjencë kombëtare". /Telegrafi/