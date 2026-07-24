Kanada legalizoi kanabisin, bandat po e dërgojnë masivisht në Evropë
Legalizimi i kanabisit në Kanada ka krijuar një situatë të re në tregun ndërkombëtar të drogës, pasi grupet kriminale po shfrytëzojnë prodhimin e madh legal për të dërguar sasi të mëdha të kanabisit drejt Evropës.
Kanadaja legalizoi përdorimin rekreativ, shitjen dhe kultivimin e kanabisit në vitin 2018, duke u bërë një nga vendet e para në botë që e rregulloi këtë treg në nivel kombëtar. Megjithatë, sipas autoriteteve evropiane, kjo ka krijuar mundësi të reja për rrjetet kriminale që përdorin prodhimin kanadez për furnizimin e tregut të paligjshëm në Evropë.
Sipas të dhënave të sigurisë, organizatat kriminale blejnë kanabis nga prodhues legalë ose e përziejnë atë me prodhim të paligjshëm dhe më pas e kontrabandojnë përmes rrugëve ndërkombëtare drejt vendeve evropiane, shkruan thetelegraph.
Autoritetet paralajmërojnë se kanabisi me origjinë nga Kanadaja po shfaqet gjithnjë e më shpesh në operacionet e konfiskimit në Evropë. Grupet kriminale e preferojnë këtë burim për shkak të cilësisë së lartë të produktit dhe çmimeve konkurruese.
Kur Kanadaja legalizoi kanabisin, një nga objektivat kryesore të qeverisë ishte largimi i tregtisë nga duart e krimit të organizuar dhe krijimi i një tregu të kontrolluar nga shteti. Megjithatë, sipas kritikëve, një pjesë e prodhimit të tepërt ka përfunduar në kanalet ilegale ndërkombëtare.
Evropa mbetet një nga tregjet më të mëdha të kanabisit në botë dhe droga vazhdon të jetë substanca ilegale më e konsumuar në kontinent. Autoritetet evropiane thonë se lufta kundër trafikimit ndërkombëtar është bërë më e ndërlikuar për shkak të ndryshimeve në ligjet e disa vendeve prodhuese.
Ekspertët theksojnë se legalizimi në Kanada nuk ka eliminuar tregun e zi, por ka krijuar sfida të reja për kontrollin e eksportit dhe parandalimin e devijimit të kanabisit nga tregu i ligjshëm drejt rrjeteve kriminale. /Telegrafi/