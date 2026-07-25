Kamera e trafikut kap momentin heroik të Spider-Man në jetën reale
Një kamera trafiku në Arkansas po regjistronte kur një burrë me kostumin e Spider-Man kryen një operacion shpëtimi në jetën reale në një rrugë të ngarkuar.
Pamjet e shpërndara në mediat sociale nga Departamenti i Policisë së Jonesboro tregojnë një burrë në karrocë me rrota duke u përpjekur të kalojë një kryqëzim të ngarkuar.
Një burrë me kostumin e Spider-Man zbret nga dera e shoferit të një automjeti të ndaluar në semaforin e kuq dhe i jep burrit ndihmë të shpejtë për të përfunduar kalimin, transmeton Telegrafi.
Burri i maskuar u identifikua më vonë si Christopher Hellenthal, i cili ishte veshur si personazhi i Marvel për ditën e superheroit në punën e tij në Ultimate Air Trampoline Park.
"Isha si, 'në rregull, jam me kostumin e Spider-Man; le ta bëjmë këtë'", tha Hellenthal për WREG-TV.
- YouTube www.youtube.com
"Kështu që thjesht dola dhe i nxitova shumë shpejt, kështu që asnjëri prej nesh nuk u godit dhe të gjithë ishin vërtet të sjellshëm. Nuk kishte bori apo diçka të tillë. Thjesht mora automjetin tim dhe u largova me makinë", shtoi ai.
Ai tha se shpejtësia e tij në video ishte për shkak të faktit se drita kishte ndryshuar pikërisht kur ai po dilte nga automjeti i tij.
Hellenthal nuk e kishte kuptuar se ishte bërë një hit viral derisa nëna e tij pa videon në Facebook.
"Po flija gjumë dhe nëna ime më zgjoi dhe tha: 'Hej, je në Facebook'", tha ai.
"Pashë që ishte Departamenti i Policisë së Jonesboro që e kishte vendosur atë video dhe ne e shikonim çdo orë e çdo orë. Pëlqimet dhe komentet vazhdonin të rriteshin gjithnjë e më shumë", shtoi ai.
Hellenthal tha se shpreson që veprimet e tij do të frymëzojnë të tjerët.
"As unë nuk e prisja të shpërthente kështu. Mendova se do të ishte një gjë vërtet argëtuese për t'u bërë, por jam i lumtur që njerëzit po e shohin dhe shpresoj që njerëzit, pavarësisht nëse janë duke u vëzhguar apo jo, do të veprojnë dhe do të bëjnë gjënë e duhur sa herë që koha e kërkon", tha ai. /Telegrafi/