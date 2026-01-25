Kallëzime penale kundër katër personave nga Shkupi, rrëmbyen një vajzë 23 vjeçare në Strugë
Policia e Strugës ngriti kallëzime penale kundër katër banorëve të Shkupit të moshës 18 deri në 35 vjeç, të dyshuar për rrëmbimin me dhunë të një vajze 23-vjeçare.
“Drejtoria Rajonale e Policisë së Strugës ngriti kallëzim penal kundër A.A. (25), D.K. (35), R.K. (18) dhe R.K. (21), të gjithë nga Shkupi, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprave penale “Rrëmbim” dhe “Bashkëpunim në Rrëmbim”, thuhet në njoftimin e MPB-së.
Të akuzuarit e kanë kryer krimin në rrugën “Marshall Tito” në Strugë, në dëm të një vajze 23-vjeçare nga Shkupi.
Pasi 25-vjeçari AA e vuri re vajzën, ai e ndoqi atë për një kohë të gjatë dhe më pas e futi me forcë në një makinë pasagjerësh, me ndihmën e tre të pandehurve të tjerë.
