Kalaja e Prizrenit me shteg të ri
Komuna e Prizrenit ka njoftuar qytetarët për shtegun e ri tek Kalaja e Prizrenit e cila po bëhet edhe më atraktive.
Drejtori i Shërbimeve Publike, Ismail Ukimeri vizitoi nga afër punimet e shtegut të ri (2500m) për turizëm, kulturë dhe rekreacion, që shpie në Kala, të cilat punime tashmë janë në fazën përfundimtare.
“Së shpejti, qytetarët dhe vizitorët do të kenë përvojë edhe më të bukur gjatë rrugëtimit nga pjesa e pasme drejt thesarit të çmuar historik të Prizreni” tha Ukimeri. /Telegrafi/
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