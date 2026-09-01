Janevska për mbylljen e shkollave: Filloristët duhet të kërkojnë motra dhe vëllezër
"Jemi gati për vitin shkollor, ka tekste shkollore, është e dukshme se infrastruktura po përmirësohet, se po sigurojmë mjete teknike dhe gjithçka që është e nevojshme. Kemi shportë me materiale shkollore më të lira. U uroj të gjithëve shumë, shumë suksese", tha ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska.
Janevska u uroi sukses nxënësve dhe mësuesve të tyre, me mesazh për të studiuar shumë dhe për të bërë miq.
Lidhur me mbylljen e shkollave në vend, kryesisht në zonat rurale për shkak të numrit të pamjaftueshëm të nxënësve, Janevska me mesazhe për përmirësimin e demografisë.
"Nëse vazhdojmë kështu, do t'i mbyllim vazhdimisht shkollat. Prandaj, ndoshta një mesazh për nxënësit e klasës së parë: përveç kërkimit për të fituar njohuri, ndoshta duhet të kërkojnë të fitojnë një vëlla ose motër në mënyrë që këto shkolla të mbyllura përkohësisht të mund të rihapen në të ardhmen. Popullsia duhet të bëhet e vetëdijshme se sa i rëndësishëm është kapitali njerëzor, mbi të gjitha për veten dhe jetën e tyre dhe, natyrisht, për vendin e tyre - atdheun e tyre. Sepse të gjithë e dimë se çfarë do të thotë të jetosh në një vend progresiv dhe të zhvilluar mirë", tha Janevska.