“Ishte vendimi i duhur”, Ismet Lushaku ndërprenë kontratën me klubin suedez
Mesfushori Ismet Lushaku ka ndërprerë kontratën me klubin IFK Norrkoping.
Ylli i Kosovës nuk ka zhvilluar shumë minuta këtë edicion, kësisoj ka vendosur që ta ndërpresë bashkëpunimin dhe të kërkojë një klub të ri.
Për faqen zyrtare të klubit, Lushaku i uroi suksese suedezëve duke mos dhënë shumë detaje për arsyet e largimit.
“Shumë faleminderit për kohën time në klub. Ka qenë nder dhe krenari për ta përfaqësuar IFK Noorkoping dhe ta mbaja yllin në gjoks. I uroj më të mirën në të ardhmen”.
Ismet Lushaku
Ndërsa, drejtori sportiv Henrik Jurelius theksoi se ka qenë vendimi më i mirë për të dy palët.
“Kemi pasur një dialog të mirë dhe jemi pajtuar se ka qenë më e mira për të dy palët në këtë periudhë të shkurtër. I uroj më të mira Ismetit”, deklaroi ai.
25-vjeçari për klubin kishte zhvilluar 43 paraqitje para se ta humbë pozitën e titullarit.
Kujtojmë, Lushaku ka dy paraqitje për Kosovën, ato në ndeshje miqësore, ku së fundmi veshi fanellën dardane ndaj Ishujve Komore./Telegrafi