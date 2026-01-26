Mesfushori Ismet Lushaku ka ndërprerë kontratën me klubin IFK Norrkoping.

Ylli i Kosovës nuk ka zhvilluar shumë minuta këtë edicion, kësisoj ka vendosur që ta ndërpresë bashkëpunimin dhe të kërkojë një klub të ri.

Për faqen zyrtare të klubit, Lushaku i uroi suksese suedezëve duke mos dhënë shumë detaje për arsyet e largimit.

“Shumë faleminderit për kohën time në klub. Ka qenë nder dhe krenari për ta përfaqësuar IFK Noorkoping dhe ta mbaja yllin në gjoks. I uroj më të mirën në të ardhmen”.

Ismet Lushaku

Ndërsa, drejtori sportiv Henrik Jurelius theksoi se ka qenë vendimi më i mirë për të dy palët.

“Kemi pasur një dialog të mirë dhe jemi pajtuar se ka qenë më e mira për të dy palët në këtë periudhë të shkurtër. I uroj më të mira Ismetit”, deklaroi ai.

25-vjeçari për klubin kishte zhvilluar 43 paraqitje para se ta humbë pozitën e titullarit.

Kujtojmë, Lushaku ka dy paraqitje për Kosovën, ato në ndeshje miqësore, ku së fundmi veshi fanellën dardane ndaj Ishujve Komore./Telegrafi

