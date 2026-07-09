ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ambasadori britanik në Iran është thirrur për "përsëritjen e akuzave të rreme dhe të pabaza nga zyrtarët britanikë" kundër vendit, raportoi media shtetërore iraniane.

Ministri i Jashtëm iranian Alireza Yousefi paraqiti një shënim me shkrim ku përshkruan "qasjen e papërshtatshme" të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, dhe pretendimet e saj se Teherani po përpiqet të zbatojë masa kundër sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar, transmeton Telegrafi.

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Ministria e Jashtme, në një deklaratë të ndarë nga agjencia e lajmeve Mehr, tha se akuzat nuk ishin "asgjë tjetër veçse parashikime dhe shmangie të përgjegjësisë për sjellje shkatërruese dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, veçanërisht bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara dhe regjimin sionist në kryerjen e krimeve të tmerrshme dhe destabilizimin e rajonit të Azisë Perëndimore".

Yousefi i këshilloi qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të "korrigjojë sjelljen e saj ndaj kombit iranian" dhe të "ndalojë së prituri dhe mbështeturi" rrjetet dhe individët terroristë. /Telegrafi/

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