Irani thërret ambasadorin britanik në Teheran për 'akuza të rreme dhe të pabaza'
Ambasadori britanik në Iran është thirrur për "përsëritjen e akuzave të rreme dhe të pabaza nga zyrtarët britanikë" kundër vendit, raportoi media shtetërore iraniane.
Ministri i Jashtëm iranian Alireza Yousefi paraqiti një shënim me shkrim ku përshkruan "qasjen e papërshtatshme" të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, dhe pretendimet e saj se Teherani po përpiqet të zbatojë masa kundër sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar, transmeton Telegrafi.
Ministria e Jashtme, në një deklaratë të ndarë nga agjencia e lajmeve Mehr, tha se akuzat nuk ishin "asgjë tjetër veçse parashikime dhe shmangie të përgjegjësisë për sjellje shkatërruese dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, veçanërisht bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara dhe regjimin sionist në kryerjen e krimeve të tmerrshme dhe destabilizimin e rajonit të Azisë Perëndimore".
Yousefi i këshilloi qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të "korrigjojë sjelljen e saj ndaj kombit iranian" dhe të "ndalojë së prituri dhe mbështeturi" rrjetet dhe individët terroristë. /Telegrafi/