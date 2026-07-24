Instituti Hidrometeorologjik: U shënuan reshje në gjithë vendin, Komorani kryeson me 15 mm shi
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka bërë të ditur se gjatë orëve të para të 24 korrikut janë regjistruar reshje shiu në shumicën e stacioneve meteorologjike në vend, ndërsa temperaturat kanë qenë dukshëm më të ulëta se mesatarja për muajin korrik.
Sipas të dhënave të Rrjetit Shtetëror Meteorologjik, sasia më e madhe e reshjeve është regjistruar në Komoran, me 15.0 milimetra shi. Pas tij renditen Ferizaj me 14.2 mm, Mitrovica me 13.9 mm, Skenderaj me 13.5 mm, Klina me 12.5 mm, Podujeva dhe Bajgora me nga 12.2 mm.
Temperatura mesatare e ajrit në orën 14:00 ishte 14.9°C, ndërsa temperaturat maksimale varionin nga 9.4°C në Bajgorë deri në 18.9°C në Klinë.
IHMK thekson se mesatarja klimatike e temperaturave për muajin korrik në Kosovë është 21.4°C, që do të thotë se temperaturat e së premtes ishin 7.4 gradë Celsius nën mesataren mujore.
Instituti rikujton gjithashtu kontrastin me vitin e kaluar, kur më 25 korrik 2025 në Kosovë u regjistruan temperaturat më të larta historike, me 42.5°C në Klinë.